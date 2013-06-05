Українці їдуть в Крим і Європу в пошуках сезонних заробітків (відео)

Українські заробітчани їдуть на Захід України і Північ Європи. На Південь українці їдуть працювати, зокрема, офіціантами, повідомляє ТСН.

Найбільш затребувані робочі руки - у готельно-ресторанному бізнесі, далі - будівництво, збирання врожаю і робота перекладачем.

"Є величезна кількість можливостей: від продажу шаурми до організації екскурсій. Деякі заробляють таку кількість грошей, які потім допомагають зиму спокійно пережити", - повідомила рекрутер Наталя Бровченко.

Також, якщо пощастить, і жити можна задарма. Деякі компанії надають гуртожитки для персоналу та харчування. Але щастить не всім.

Юристи попереджають українців про ризики. Головний із них - не прописані і не підписані угоди з працедавцем.

Так, Євген свого часу не злякався найнятися на сезонну роботу за кордоном. Збір ягід, наприклад, у Фінляндії приносить десь по тисячі євро за місяць. Однак за свій кошт оплачується проживання, харчування та часом навіть праця.

"Поле полуниці, яке захворіло на якусь цвіль, і треба було погану ягоду вибирати, щоб далі не розповсюджувалося. Аргументували таким чином, що потім ягода поспіє і ви на ній заробите", - розповів трудовий мандрівник Євген.

Ще одна порада від юристів: якщо трудова угода у вас є, то прочитати її уважно не зайве. "Вичерпний перелік того що людина буде робити, всі істотні умови по оплаті, по порядку оплати, по гарантії повернення", - перераховують юристи. Але жоден ризик не змушує заробітчан відмовлятись від поїздок.