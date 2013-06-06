Україна постійно інформує Росію про заходи для зниження вартості газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ми постійно інформуємо наших російських партнерів з приводу того, які ми робимо кроки для того, щоб знизити ціну на газ для нашої економіки», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка, Україна попередила Росію, що при існуючих цінах на газ знижуватиме його закупівлю.

На цю тему: Газпром: Зниження ціни на газ для України контрактом не передбачене

Заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв 4 червня на прес-конференції в Москві заявив, що чинним контрактом не передбачене зниження ціни на російський газ для України, зменшення цін можливе лише поза рамками контракту.

Нагадаємо, що в лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн. дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року Україна скоротила закупівлю газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 23 травня затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Згідно з документом, надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитиме 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз Україна» в першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становила більш як 406 доларів США за тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.