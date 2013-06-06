Україна постійно інформує Росію про заходи для зниження вартості газу
Україна постійно інформує Росію про кроки, що робляться для зниження вартості газу для економіки країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.
«Ми постійно інформуємо наших російських партнерів з приводу того, які ми робимо кроки для того, щоб знизити ціну на газ для нашої економіки», - сказав Ставицький.
Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка, Україна попередила Росію, що при існуючих цінах на газ знижуватиме його закупівлю.
На цю тему: Газпром: Зниження ціни на газ для України контрактом не передбачене
Заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв 4 червня на прес-конференції в Москві заявив, що чинним контрактом не передбачене зниження ціни на російський газ для України, зменшення цін можливе лише поза рамками контракту.
Нагадаємо, що в лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн. дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року Україна скоротила закупівлю газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.
Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 23 травня затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.
Згідно з документом, надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитиме 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.
Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз Україна» в першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становила більш як 406 доларів США за тис. куб. м.
Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.