УБОЗ затримав в Україні 11-го за цей рік «злодія в законі»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, працівники УБОЗ Головного управління МВС України у Дніпропетровській області затримали «злодія в законі» відомого у кримінальних колах на прізвисько «Како». Це вже 11 «злодій в законі», затриманий убозівцями цього року.

Затриманий народився у 1950 році, а у 80-тих отримав статус «злодія в законі». Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Має широке коло зв’язків у злочинному світі та користується значним авторитетом.

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В Україні «Како» перебував не вперше. Так, наприкінці 2008 року він приїхав до нашої держави та намагався поширити свій кримінальний вплив, однак у лютому 2009 року його видворили до Грузії. Проте у зв'язку з похилим віком та незадовільним станом здоров'я на батьківщині його не стали заарештовувати, запропонувавши добровільно залишити країну.

У подальшому «Како» переїхав до Німеччини, де проходив курс лікування та опікувався підконтрольними етнічними злочинними групами, які виїхали до країн Європи.

У цьому році "законник" знову нелегально прибув на Україну та намагався встановити контакти з місцевим криміналітетом. Однак втілити в життя свої злочинні наміри йому так і не вдалося, оскільки був затриманий убозівцями.

«Како» вже видворений за межі території України із подальшою забороною в’їзду терміном на 5 років.