Троє невідомих в масках і зі зброєю напали на суддю на Закарпатті

Про це УНІАН повідомили в секторі зв'язків з громадськістю Закарпатського УМВС України.

Як йдеться у повідомленні, до Рахівського райвідділу управління МВС України в Закарпатській області звернулася суддя Рахівського районного суду, жінка 1974 року народження.

Вона розказала, що в понеділок, 10 червня, о 22.25 разом зі своїм чоловіком поверталася додому на власному автомобілі. Вийшовши з машини у дворі свого будинку, суддя побачила трьох осіб, одягнених у темний одяг, з обличчями, закритими масками або капюшонами. Вона також почула слово «стояти».

Суддя розповіла, що у цей момент її чоловік заштовхнув її в під'їзд будинку і швидко зачинив двері, після чого вони почули кілька пострілів, що долинули з двору.

Наразі за даним фактом триває слідство, проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, уточнюють в СЗГ УМВСУ в Закарпатській області.