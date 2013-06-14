УБОЗ у Чернівцях закрив мережу гральних клубів
Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області припинили діяльність мережі ігрових залів закритого типу, що функціонували на території обласного центру.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, організували нелегальний бізнес троє зловмисників.
Внаслідок масштабної операції закрито більше 10 гральних закладів.
УБОЗівцями проведено 17 санкціонованих обшуків у клубах, офісі та помешканнях фігурантів. Вилучено понад 500 одиниць грального обладнання, серед яких 56 автоматів та 2 електронні рулетки. Також правоохоронці знайшли більше 300 тис. грн, 7 тис. євро та майже 20 тис. доларів США.
Відповідно до закону «Про заборону грального бізнесу в Україні», за організацію азартних ігор застосовуються фінансові санкції з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від такої діяльності підлягає перерахуванню до державного бюджету України.
Учасникам угруповання оголошено про підозру за частиною 1 статті 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.