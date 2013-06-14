УБОЗ у Чернівцях закрив мережу гральних клубів

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, організували нелегальний бізнес троє зловмисників.

Внаслідок масштабної операції закрито більше 10 гральних закладів.

УБОЗівцями проведено 17 санкціонованих обшуків у клубах, офісі та помешканнях фігурантів. Вилучено понад 500 одиниць грального обладнання, серед яких 56 автоматів та 2 електронні рулетки. Також правоохоронці знайшли більше 300 тис. грн, 7 тис. євро та майже 20 тис. доларів США.

Відповідно до закону «Про заборону грального бізнесу в Україні», за організацію азартних ігор застосовуються фінансові санкції з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від такої діяльності підлягає перерахуванню до державного бюджету України.

Учасникам угруповання оголошено про підозру за частиною 1 статті 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.