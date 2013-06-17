Міліція піймала вандалів, які відбили голову у пам'ятника румунському поетові

В Чернівецькій області правоохоронці встановили і затримали вандалів, які у ніч з 13 на 14 червня пошкодили погруддя класику румунської літератури Міхаю Емінеску, яке планувалося відкрити в райцентрі Глибока Чернівецької області 15 червня.

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Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, за підозрою у скоєнні даного злочину 16 червня затримали чотирьох мешканців селища Глибока, Чернівецької області. Голову, відбиту вандалами від погруддя, правоохоронці знайшли в озері сусіднього села Димка Глибоцького району. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Наразі, триває слідство.

15 червня, як і планувалося, в день смерті поета, в райцентрі Глибока відбулася церемонія відкриття погруддя Емінеску, в якій взяли участь представники румунських національно-культурних товариств Буковини та місцевої влади. Тимчасовий варіант пам’ятника, замість пошкодженого - виконаного із гранітної крихти, було терміново зроблено з гіпсу.

Як повідомляв УНІАН, у райцентрі Глибока Чернівецької області в ніч з 13 на 14 червня невідомі особи пошкодили погруддя класикові румунської літератури Міхаю Емінеску, яке планувалося відкрити 15 червня, в день смерті поета.

Вандали відбили і вкрали голову пам’ятника. Погруддя було встановлено на кошти, зібрані румунськими громадами.

Голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв назвав дії зловмисників «актом політичного вандалізму».

Він також доручив "здійснити всі відновлювальні роботи і відкрити погруддя великому поету та чернівчанину завтра, 15 червня, як і планувалося».

Довідка УНІАН. Міхай Емінеску (1850-1889) — румунський поет, публіцист, громадсько-культурний діяч. Автор багатьох поетичних, прозових і публіцистичних творів, статей, записів румунського фольклору. Прихильно ставився до української культури, знав українську мову. Його юність пов'язана з Україною - в 1860-66 рр. з перервами навчався в Чернівецькій вищій гімназії.