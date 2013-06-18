У Донецьку санстанція забороняє встановлювати фільтри для води у дитсадку (відео)

У донецькому дитсадку чесно зізнаються, що ніякої системи очищення води в них немає. Кухарі кажуть, що воду лише відстоюють і постійно чистять посуд від накипу. Керівництво дитсадка встановити фільтри для води не проти. Але їм це робити забороняє санстанція, повідомляє ТСН.

Лікарі кажуть, що занадто очищена вода призводить до серцево-судинних захворювань. А тутешня водопровідна вода відповідає всім санітарним вимогам. Медики дозволять установлювати фільтри в дитячих садках лише тоді, коли знайдуть небезпеку у водогоні. Або якщо компанія, яка замінює картриджі у фільтрах, візьме на себе відповідальність за здоров'я дітей.

Зауважимо, що по всій Україні у дитячих садочках є певні проблеми. Наприклад, в дитсадку на Прикарпатті годували малечу забороненою для вживання курятиною. Раніше повідомлялося про те, що у Севастополі жінка із туберкульозом кілька місяців працювала у дитячому садочку.