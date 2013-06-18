ЗМІ: Підвищення акцизу загрожує не лише пиву, а й горілці з сигаретами

Сьогодні пройде остання нарада робочої групи напередодні засідання парламентського комітету з питань податкової та митної політики, де депутати, виробники та експерти повинні будуть визначитися з перспективою перегляду акцизної політики в середині року, повідомляє Комерсант-Україна.

Нагадаємо, що ще 5 червня глава комітету Віталій Хомутинник (Партія регіонів) вирішив відмовитися від триразового збільшення податкового навантаження тільки на пивну галузь, а розподілити її на всіх виробників підакцизних товарів.

За словами співрозмовника в комітеті, весь минулий тиждень учасники робочої групи напрацьовували пропозиції, але до єдиного результату так і не дійшли.

У комітеті є три варіанти. За словами голови підкомітету з питань акцизного податку та спецподаткових режимів, голови робочої групи Ігоря Циркіна (Партія регіонів), якщо не буде знайдена спільна позиція, то комітет не розглядатиме це питання в середу. До якої версії ставок схиляються учасники групи, він назвати відмовився.

Втім, реальним варіантом джерело в комітеті назвало такий, при якому в цілому навантаження на всі галузі складе близько 30%, але вона буде розподілена пропорційно між усіма видами виробництв, які визначать депутати.

Йдеться про пивоварні компанії, виробників горілки і слабоалкогольних напоїв. "Тут ще стоїть питання про те, що якщо збільшити акциз в середині року, то про яку індексації у наступному році може йти мова? Можна, звичайно, підняти і в десять разів, але чи будуть очікувані доходи?" - Додає співрозмовник в комітеті.

Нагадаємо, Мінфін розробив зміни до Податкового кодексу в рамках щорічної індексації, де запропонував збільшити ставки акцизного податку в 2014 році в межах 4,8-5,5%. За словами голови громадської колегії при комітеті Сергія Доротича, запропонований варіант розподілу податкового навантаження в ряді галузей може додатково принести до 3 млрд грн.

Вирішили депутати переглянути і політику оподаткування для тютюнової галузі. Запропоновано повернутися до принципу адміністрування акцизу, який діяв до 1 січня 2013 року, тобто знизити питому вагу специфічної складової акцизу на сигарети за рахунок зниження адвалорної.

Тепер, на думку депутатів, адвалор повинен скласти 25%, а не 12%, а специфіка збільшиться на 16,7-16,8% / 1тис. шт. сигарет. Один з виробників стверджує, що депутати відмовляться від перегляду ставок по галузі, тому що частка акцизу у вартості і так велика - 50%, а ставки з 2008 року переглядалися частіше за інших - 12 разів. "При розгляді пропозицій про підвищення ставок акцизу необхідно враховувати, що в 2012 році більше 6% ринку тютюнової продукції займала контрабанда і контрафакт, а в I кварталі 2013 року - вже більше 8%", - резюмує директор відділу корпоративних питань "JTI Україна" Олександр Когут.