Шахраї деруть з українок сотні гривень, заманюючи схудненням з 25-м кадром (відео)

"25-й кадр" - методика впливу на підсвідомість людей, шляхом додавання у відеоряд додаткових кадрів, що була вперше застосована у п'ятдесятих.

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Однак, пізніше з'ясувалося – вона не працює, повідомляє ТСН.

"Жодного наукового дослідження на цю тему не проводилося. Це швидше просто популярна тема. Існує 30% людей для яких будь-яке навіювання, в тому числі самонавіювання, буде ефективним. 70% людей - результату не отримають. Тож що таке ці диски - це спроба навіяти певне ставлення до життя. У всіх людей ритм імпульсації головного мозку - різний, тому вони по-різному сприймають всі стимули із зовнішнього середовища", - розповіла невропатолог, головний лікар медичного центру "Головний біль" Тетяна Майкова.

Однак, шалений результат схуднення за "25-м кадром" зі сторінок всесвітньої мережі обіцяють - Ані Лорак, Лоліта Мілявська, Алла Пугачова, Валерія. Насправді ж відомі обличчя використовують шахраї, аби збільшити продажі псевдо-засобів. Шахрайські програми коштують бажаючим схуднути не так вже й дешево – від 200 грн.

"Програма "25-й кадр", вона встановлюється на комп'ютері і діє, коли ви працюєте за комп'ютером. Ви займаєтеся своєю справою, а програма робить свою справу - дає установку підсвідомості на схуднення. Ви навіть не будете бачити, як ця програма працює", - запевняють шахраї.

Проте фахівці з відеомонтажу стверджують: у "25-му кадрі" немає нічого надприроднього. "П'ятдесят років тому всі камери знімали не більше 24-х кадрів в секунду. Тоді здавалося, що додавши 25-й кадр вже на етапі монтажу, можна отримати якийсь диво-ефект. Проте сьогодні більшість камер знімають набагато більше кадрів в секунду, тому у 25-тому кадрі немає нічого надприроднього", - розповів фахівець з відеотехнологій Сергій Тереня. Як показав власний експеримент програми "Територія обману", люди реагують на "зайві" кадри під час перегляду відео лише як на зовнішній подразник. Але худнути від цього – не починають.