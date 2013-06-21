Рада відклала заборону на землевідведення до 2015 року
Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (щодо відтермінування заборони на відведення земельних ділянок).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 273 із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом передбачено відтермінувати до 1 січня 2015 року введення в дію частин третьої та четвертої статті 24 та пункту 6 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Цими нормами забороняється передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану території та зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території.
У законі Кабінету міністрів рекомендовано при підготовці проекту державного бюджету на 2014 рік передбачити кошти на розробку планів зонування та детальних планів територій, а також розробити та затвердити механізм фінансування розроблення планів зонування та детальних планів територій.