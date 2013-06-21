Рада відклала заборону на землевідведення до 2015 року

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 273 із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено відтермінувати до 1 січня 2015 року введення в дію частин третьої та четвертої статті 24 та пункту 6 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Цими нормами забороняється передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального плану території та зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території.

У законі Кабінету міністрів рекомендовано при підготовці проекту державного бюджету на 2014 рік передбачити кошти на розробку планів зонування та детальних планів територій, а також розробити та затвердити механізм фінансування розроблення планів зонування та детальних планів територій.