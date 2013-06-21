Побиті журналісти хочуть отримати від Тітушка матеріальну компенсацію

Кримінальну справу за обвинуваченням Вадима Тітушка у побитті журналістів Владислава Соделя і Ольги Сніцарчук призначено до розгляду по суті на 1 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні під час попереднього судового розгляду кримінального провадження оголосила суддя Шевченківського районного суду Києва Лариса Радомська.

“Суд вважає можливим призначити кримінальне провадження до розгляду у відкритому судовому засіданні Шевченківського районного суду Києва на 1 липня на 10.00”, - зазначається в ухвалі.

Крім того, суд задовольнив клопотання адвоката потерпілих Ігоря Федоренка і долучив до справи вимогу про стягнення з обвинуваченого Тітушка грошової компенсації за завдану ним моральну та матеріальну шкоду у сумі 22 тис. 940 грн. Саме таку суму, як пояснила журналістам Сніцарчук, яку було внесено за обрання Тітушку запобіжного заходу у вигляді грошової застави.

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Водночас суд не знайшов підстав для задоволення клопотання, в якому адвокат Соделя та Сніцарчук для забезпечення цивільного позову просив накласти арешт на все належне Тітушку майно.

Також суд ухвалив рішення викликати на засідання як свідків журналістів Наталію Тарасовську, Дмитра Ліпинського, Валерію Івашкіну та співробітника міліції Сергія Громського.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодчиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

За підозрою в нападі на журналістів затримали жителя Білої Церкви Вадима Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській. Шевченківський райсуд Києва випустив Тітушка під заставу 22 тис. 940 грн.