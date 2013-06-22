Після перекриття дороги сільчанами прокуратура перевіряє копальню

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться в повідомленні, громада села Косівська Поляна звернулася до прокуратури щодо незаконної, на їх думку, розробки родовищ поліметалевих руд поблизу села.

«Відтак, прокуратурою області організовано проведення перевірки законності діяльності даного товариства і направлено відповідні листи в державну екологічну інспекцію в Закарпатській області, державну інспекцію сільського господарства Закарпатської області, управління Держгірпромнагляду в Закарпатській області та державну організацію “Західна територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр”, - повідомив заступник прокурора Закарпатської області Віталій Роман.

Він також додав, що згадана держінспекція, відповідно до своєї компетенції, здійснить перевірку, а в разі виявлення порушень буде і відповідне реагування.

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21 червня, прес-служба Закарпатської обласної ради оприлюднила інформацію, в якій вказує, що ТОВ «Мармарош» не вправі здійснювати діяльність у зв’язку з відсутністю відповідних погоджень.

Як йдеться в повідомленні, Закарпатська обласна рада справді 4 листопада 2011 року ухвалила рішення «Про погодження клопотання ТОВ «Мармарош».

«Вищевказаним рішенням Закарпатська обласна рада погодила клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Мармарош» щодо надання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку поліметалевих руд ділянки «Гаврищук», за умови отримання погодження землекористувачів, Рахівської міської ради, Косівського-Полянської сільської ради і Кобилецько-Полянської селищної ради. Тобто, слід розуміти, що рішення обласної ради можна вважати чинним та юридично легітимним за умови отримання ТОВ «Мармарош» погоджень й від усіх вищевказаних суб’єктів (рішення сільської, селищної, міської рад)», - йдеться у інформації прес-служби Закарпатської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 червня у Рахівському районі Закарпатської області понад 500 жителів села Косівська Поляна перекривали дорогу, протестуючи проти видобутку поліметалевих руд неподалік їхнього села.