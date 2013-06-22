Сьогодні в Рівному ДАІ влаштувала погоню з перехопленням Мерседеса

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ВДАІ Рівненщини.

Правоохоронці розшукували автомобіль «Мерседес-Бенц». Машину угнали з двору багатоповерхівки на вулиці Князя Острозького майже на очах у господаря. Ще о першій ночі він виходив на балкон покурити, а через півгодини почув, як хтось заводить двигун. Визирнув на двір – автомобіля вже не було. Чоловік негайно звернувся до міліції.

За вказівкою начальника УМВС України в Рівненській області генерал-майора міліції Василя Лазутка було введено план «Перехват». Особовий склад Державтоінспекції був орієнтований на негайне затримання іномарки.

Машину помітили на вулиці Соборній. На вимогу зупинитися водій не реагував. Тож не обійшлося без погоні. Коли зловмисник зрозумів, що діватися нікуди, зупинив «Мерседес» та почав втікати, однак завдяки злагодженим діям екіпажу пошукової групи у складі майорів міліції Петра Харчука та Руслана Фомича його вдалося наздогнати та затримати.

Зловмисником виявився раніше судимий 28-річний рівнянин.

На даний час проводиться слідство.