Капітан міліції підсипала затриманому наркотики

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у вересні 2012 року столичні оперативники затримали 33-річного киянина, в якого було виявлено канабіс. Маса вилученої речовини становила 4,42 г, що, згідно із законодавством, є невеликим розміром і передбачає адміністративну відповідальність.

Аби притягнути затриманого до кримінальної відповідальності, 28-річна капітан міліції власноруч підсипала наркотики до вилучених, збільшивши їхню масу більш як удвічі.

Таким чином, у справі було сфабриковано докази та, як наслідок, відносно затриманого було незаконно винесено постанову про притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокуратурою столиці офіцера міліції викрито у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем). Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.