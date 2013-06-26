Капітан міліції підсипала затриманому наркотики

01:09, 26 червня 2013
Суспільство
1089 0

Прокуратура Києва завершила розслідування і передала до суду матеріали кримінального провадження щодо капітана міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у вересні 2012 року столичні оперативники затримали 33-річного киянина, в якого було виявлено канабіс. Маса вилученої речовини становила 4,42 г, що, згідно із законодавством, є невеликим розміром і передбачає адміністративну відповідальність.

Аби притягнути затриманого до кримінальної відповідальності, 28-річна капітан міліції власноруч підсипала наркотики до вилучених, збільшивши їхню масу більш як удвічі.

Таким чином, у справі було сфабриковано докази та, як наслідок, відносно затриманого було незаконно винесено постанову про притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокуратурою столиці офіцера міліції викрито у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем). Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter