Господар нарколабораторії намагався скоїти самогубство

Як розповіла УНІАН керівник сектору громадських зв'язків УМВС України в Житомирській області Алла Ващенко, лабораторія містилася в приватному помешканні, нещодавно зданому господарями в оренду.

Сусідів турбували підозрілі відвідувачі у дворі й вони звернулися до міліції. Під час перевірки дільничний виявив в оселі облаштування на зразок лабораторії з виготовлення амфетаміну.

Помешкання було все забризкане кров’ю та заставлене хімічними реактивами, прекурсорами, колбами, закидане шприцами й розбитими термометрами.

Встановлено, що сам винаймач житла — 29-річний непрацюючий чоловік — на час візиту правоохоронців перебував у реанімаційному відділенні однієї з житомирських лікарні, вчинивши напередодні,19 червня, з невідомих причин спробу самогубства. За словами медиків, чоловік потребує тривалого й спеціального лікування.

З лабораторії вилучені згортки фольги, порошкоподібна речовина, електронні ваги для вимірювання малих доз, записи з технології виготовлення наркотичних засобів, посуд, обладнання та інше.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.