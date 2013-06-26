Янукович дозволив називати охоронців по-морському
Президент України дозволив присвоювати військовослужбовцями Управління державної охорони корабельні військові звання.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Указом вносяться зміни до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України.
Так, рішенням Президента звання в управлінні будуть відтепер розподілятися на армійські та корабельні. В указі наводиться перелік таких звань від солдата до генерал-полковника для армійських звань і від матроса до адмірала для корабельних.
До військових звань осіб офіцерського складу медичної і юридичної служб управління, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «медичної служби» і «юстиції».
Також Янукович дозволив продовжувати строк проходження військової служби за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі: для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки; для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років; для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.
Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.