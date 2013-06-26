Янукович дозволив називати охоронців по-морському

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Указом вносяться зміни до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України.

Так, рішенням Президента звання в управлінні будуть відтепер розподілятися на армійські та корабельні. В указі наводиться перелік таких звань від солдата до генерал-полковника для армійських звань і від матроса до адмірала для корабельних.

До військових звань осіб офіцерського складу медичної і юридичної служб управління, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «медичної служби» і «юстиції».

Також Янукович дозволив продовжувати строк проходження військової служби за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі: для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки; для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років; для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.