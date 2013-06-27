На Тернопільщині рій бджіл вбив чоловіка

18:55, 27 червня 2013
Суспільство
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На Тернопільщині від укусів бджіл загинув 51-річний чоловік.

Померлого виявили на пасіці / Фото : pudmeda.com

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, 26 червня померлого виявили на пасіці зі слідами бджолиних укусів на тілі на одному з хуторів поблизу села Старий Олексинець Кременецького району.

Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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