На Прикарпатті чоловік помер від укусів бджіл

02:33, 29 липня 2012
Разное
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За повідомленням МНС, під час заготівлі дров в урочищі "Люблинець" чоловіка покусали бджоли.

Укуси бджіл виявилися для чоловіка смертельними

На Прикарпатті чоловік помер від укусів бджіл.

Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, у приймальному пункті Солотвинської районної лікарні Богородчанського району помер 44-річний житель села Маняви. За повідомленням МНС, під час заготівлі дров в урочищі "Люблинець" чоловіка покусали бджоли.

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