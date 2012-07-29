На Прикарпатті чоловік помер від укусів бджіл
02:33, 29 липня 2012Разное
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За повідомленням МНС, під час заготівлі дров в урочищі "Люблинець" чоловіка покусали бджоли.
Укуси бджіл виявилися для чоловіка смертельними
На Прикарпатті чоловік помер від укусів бджіл.
Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, у приймальному пункті Солотвинської районної лікарні Богородчанського району помер 44-річний житель села Маняви. За повідомленням МНС, під час заготівлі дров в урочищі "Люблинець" чоловіка покусали бджоли.
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