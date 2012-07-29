На Прикарпатті чоловік помер від укусів бджіл.

Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, у приймальному пункті Солотвинської районної лікарні Богородчанського району помер 44-річний житель села Маняви. За повідомленням МНС, під час заготівлі дров в урочищі "Люблинець" чоловіка покусали бджоли.