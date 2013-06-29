У Азарова хочуть спільно з Росією будувати АЕС у третіх країнах

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості, про це заявив міністр Едуард Ставицький у ході зустрічі з генеральним директором Державної корпорації «Росатом» Сергієм Кірієнком.

«Ми сподіваємося, що цей напрям (співпраці в будівництві АЕС в третіх країнах - УНІАН) дасть більший імпульс і взаємовигідні перспективи співпраці для обох країн», - цитує прес-служба слова Ставицького.

В Міненергвугілля також підкреслюють, що йдеться про формування пропозицій з сервісного обслуговування АЕС в Угорщині, Болгарії, Ірані та інших країнах, побудованих за російськими проектами.