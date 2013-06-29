У Азарова хочуть спільно з Росією будувати АЕС у третіх країнах
14:45, 29 червня 2013Політика
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Україна зацікавлена в спільному з Російською Федерацією будівництві атомних електростанцій у третіх країнах.
Україна зацікавлена в спільному з Росією будівництві АЕС у третіх країнах – Ставицький
Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості, про це заявив міністр Едуард Ставицький у ході зустрічі з генеральним директором Державної корпорації «Росатом» Сергієм Кірієнком.
«Ми сподіваємося, що цей напрям (співпраці в будівництві АЕС в третіх країнах - УНІАН) дасть більший імпульс і взаємовигідні перспективи співпраці для обох країн», - цитує прес-служба слова Ставицького.
В Міненергвугілля також підкреслюють, що йдеться про формування пропозицій з сервісного обслуговування АЕС в Угорщині, Болгарії, Ірані та інших країнах, побудованих за російськими проектами.
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