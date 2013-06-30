Янукович розповів, які надії покладає на українську молодь

Президент України Віктор Янукович переконаний, що молодіжна політика в Україні має відповідати вимогам часу, створюючи гідні умови для її зростання й самореалізації.

Про це йдеться у привітанні Президента України з нагоди Дня молоді.

Як підкреслив глава держави, нинішня молодь є уособленням майбутнього держави, її соціального та економічного розвитку.

«Як Президент України я покладаю великі надії на вашу ініціативність, патріотизм та конкретні дії для суспільного блага», - зауважив Янукович і побажав всім щастя, успіхів, невичерпної енергії та натхнення.