Янукович розповів, які надії покладає на українську молодь
12:15, 30 червня 2013Суспільство
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Президент переконаний, що молодіжна політика в Україні має відповідати вимогам часу, створюючи гідні умови для її самореалізації
Янукович привітав молодь зі святом
Президент України Віктор Янукович переконаний, що молодіжна політика в Україні має відповідати вимогам часу, створюючи гідні умови для її зростання й самореалізації.
Про це йдеться у привітанні Президента України з нагоди Дня молоді.
Як підкреслив глава держави, нинішня молодь є уособленням майбутнього держави, її соціального та економічного розвитку.
«Як Президент України я покладаю великі надії на вашу ініціативність, патріотизм та конкретні дії для суспільного блага», - зауважив Янукович і побажав всім щастя, успіхів, невичерпної енергії та натхнення.
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