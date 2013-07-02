Екс-меру Миколаєва дали 5 років з відтермінуванням

Центральний районний суд Миколаєва визнав екс-мера Миколаєва Олександра Бердникова винним у розкраданні іноземних інвестицій в особливо великих розмірах - 2,5 млн. дол. і засудив до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням вироку на 2 роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаєва.

Суд оголосив вирок 1 липня. Згідно з вироком екс-мер упродовж двох років не має права виїжджати на постійне місце проживання за кордон, займати керівні посади, а також зобов'язаний відшкодувати підприємству "Е Крим-Миколаїв" привласнені 2,5 млн. дол. і виплатити 2 млн. грн моральної і матеріальної компенсації громадянинові Південної Кореї Чой Йонг Гю.

Бердникова, який був мером Миколаєва в 1994-1998 роках, визнано винним у злочинах згідно з ч.4 ст. 190 (шахрайство), ч.5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч.2 ст. 366 КК України (службова підробка).

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У прес-службі прокуратури Миколаєва повідомили, що державне обвинувачення пропонувало суду посадити Бердникова на 8 років і конфіскувати нажите нечесним шляхом майно, а також позбавити можливості займати адміністративні керівні посади строком на 3 роки.

Тому прокуратура Центрального району Миколаєва має намір подати апеляцію на це рішення суду і вимагати суворішого покарання для екс-мера.