На Донеччині розслідують факт міліцейського свавілля

Факт побиття трьох громадян у Новоазовському районі співробітниками міліції перебуває на контролі керівництва Головного управління МВС України в Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю обласного главку, про це заявив сьогодні в Новоазовську на зустрічі з громадянами заступник начальника ГУ МВС України у Донецькій області Валерій Штанченко.

За ініціативи керівництва райдержадміністрації Новоазовська було організовано схід громадян, на який запросили представників правоохоронних органів району і області, депутатів, медичних працівників, членів громадських організацій і журналістів, щоб відповісти на запитання жителів і одержати максимум інформації про подію.

Штанченко підкреслив, що позиція керівництва міліції Донецької області стосовно співробітників, які недобросовісно виконують свої обов'язки, «дуже жорстка». Проте він відзначив, що на сьогодні дуже багато суперечливих даних про те, що сталося, і їх потрібно перевірити, щоб ухвалити законне рішення і дати грамотну правову оцінку події.

Штанченко нагадав, що дану кримінальну ситуацію вивчає прокуратура, яка дасть висновок про законність методів, що використалися інспекторами при зупинці транспортного засобу, складанні адміністративних матеріалів тощо.

Як повідомляв УНІАН, до прокуратури Новоазовського району надійшла заява про те, що 29 червня на трасі Сєдове-Новоазовськ співробітники спецпідрозділу міліції і співробітники ДАІ стосовно трьох громадян застосували заходи фізичного насильства, а також сльозогінний газ, в результаті чого дві особи одержали травми.

За результатами розгляду заяви прокуратура Новоазовського району розпочала кримінальне провадження. Відомості щодо даного факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

Активіст громадського руху «Дорожній контроль» Федір Добрицин розповів журналістам, що постраждалі - двоє хлопців і дівчина - його друзі. Він розповсюдив у соціальних мережах відеосюжети, в яких потерпілі повідомили про те, що сталося.

«Ми їхали з селища Сєдове, але наш автомобіль, підрізавши, зупинили співробітники ДАІ і стали розмовляти з нами у грубій формі. Ми їм двері у машину не відкрили, на що вони викликали «Беркут», - розповіла дівчина. За її словами, «беркутівці» почали ламати двері автомобіля, а коли водій трохи відкрив вікно, «почали запускати газ у машину, від газу стало пекти обличчя». «Вони витягнули водія, потім мене витягнули за волосся, вдарили у живіт. Я впала на асфальт, а вони почали бити двох хлопців, які були зі мною», - розповіла дівчина. За її словами, правоохоронці відібрали у потерпілих мобільні телефони, на які вівся відеозапис, витягнули картки пам'яті. Швидку допомогу викликав друг, що проїздив повз них.

За словами потерпілих, у місцевій лікарні черговий лікар зафіксував у одного хлопця струс мозку і гематоми, у іншого - переломи ребер і гематоми, у дівчини - тупу травму живота.

Потерпілі також повідомили журналістам, що їм не відомо, з чим пов'язана така поведінка правоохоронних органів, відомо тільки, що інспектори ДАІ нібито склали протокол за 130-ю статтею (водіння автомобіля у нетверезому стані), хоча «це не відповідає дійсності».