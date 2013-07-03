Алібі капітана Дрижака перевірять до четверга - прокуратура

Про це заявив в ефірі 5 каналу заступник прокурора Миколаївської області Дмитро Єфіменко.

«Я особисто спілкувався з експертами, вони відповіли, що їм потрібен додатковий час, оскільки там багато відеозаписів і багато матеріалів для дослідження. Пообіцяли, що у четвер буде письмовий результат, висновок цієї експертизи», - заявив Єфименко.

Нагадаємо, після резонансного злочину у Миколаївській області (зґвалтування та жорстоке побиття 29-річної жінки) з трьох підозрюваних, на яких вказала потерпіла, були затримані тільки двоє з них. Третій - капітан міліції Євген Дрижак - нібито мав алібі, оскільки під час вчинення злочину перебував на чергуванні у райвідділку міліції, що було зафіксовано на камерах спостереження.