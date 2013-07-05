Заступника начальника врадіївського райвідділку арештували на 60 діб
Миколаївський суд ухвалив рішення заарештувати заступника начальника Врадіївського РВВС на 60 діб.
Центральний районний суд м. Миколаєва ухвалив заарештувати заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого в рамках розслідування справи про "врадіївських гвалтівників", на 60 діб.
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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 5 липня, суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Андрій Рудяк розглянув клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу стосовно Кудринського, також доводи слідства і адвоката підсудного, ухвалив рішення про взяття майора міліції Михайла Кудринського під варту на 60 днів.
Стосовно затриманого було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями), - карається позбавленням волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.
Як повідомляв УНІАН, 29-річну мешканку селища Врадіївка Миколаївській області 27 червня знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано до реанімації.
За підозрою у скоєнні злочину затримано двох співробітників Врадіївського РВВС і єгеря егерсько-мисливського господарства.
За приховування обставин події затримано керівника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі.
Увечері 3 липня було затримано також одного із заступників начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайла Кудринського. Він підозрюється у приховуванні матеріалів у справі про «врадіївських насильників».