Заступника начальника врадіївського райвідділку арештували на 60 діб

Центральний районний суд м. Миколаєва ухвалив заарештувати заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого в рамках розслідування справи про "врадіївських гвалтівників", на 60 діб.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 5 липня, суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Андрій Рудяк розглянув клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу стосовно Кудринського, також доводи слідства і адвоката підсудного, ухвалив рішення про взяття майора міліції Михайла Кудринського під варту на 60 днів.

Стосовно затриманого було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями), - карається позбавленням волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 29-річну мешканку селища Врадіївка Миколаївській області 27 червня знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано до реанімації.

За підозрою у скоєнні злочину затримано двох співробітників Врадіївського РВВС і єгеря егерсько-мисливського господарства.

За приховування обставин події затримано керівника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі.

Увечері 3 липня було затримано також одного із заступників начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайла Кудринського. Він підозрюється у приховуванні матеріалів у справі про «врадіївських насильників».