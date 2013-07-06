У Севастополі заарештували міліціонера, який застрелив охоронця

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Севастополя.

5 липня міліціонера відділу Державної служби охорони при УМВС України в м. Севастополі, який здійснював охорону вказаного магазину, сповіщено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України.

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Того ж дня за клопотанням прокуратури міста Ленінським районним судом м. Севастополя щодо нього обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідуванням встановлено, що 4 липня 2013 року близько 11 години підозрюваний під час раптового конфлікту з охоронцем з приватної охоронної фірми, який працював у суміжному залі того ж ювелірного магазину, на ґрунті особистих неприязних відносин, здійснив 4 постріли. В результаті співробітник ОДСО завдав постраждалому тяжких тілесних ушкоджень - 4 наскрізних вогнепальних кульових поранення, 2 з яких у голову. Від одержаних поранень останній помер на місці.

Прокуратура продовжує розслідування за кримінальним провадженням за фактом стрілянини в ювелірному магазині. Хід досудового слідства перебуває на особистому контролі прокурора міста Севастополя.