У Колумбії заарештували «головного наркоторговця світу»
15:50, 07 липня 2013Суспільство
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У Колумбії заарештували Роберто Паннунці, якого називають «головним наркоторговцем світу».
Паннунці депортували в Італію
Після арешту Паннунці депортували до Італії, повідомляє Радіо Свобода.
В Міноборони Колумбії заявили, що Роберто Паннунці, якого розшукують вже кілька років, арештували у торговельному центрі з фальшивим посвідченням особи − громадянина Венесуели.
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lЗлочинця пов’язують з калабрійською мафією з південної Італії і з колумбійськими і мексиканськими наркокартелями. Італійські прокурори кажуть, що він організував перевезення тисяч кілограмів кокаїну з Південної Америки до Європи, що робить його найбільшим імпортером кокаїну в світі.
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