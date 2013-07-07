У Колумбії заарештували «головного наркоторговця світу»

Після арешту Паннунці депортували до Італії, повідомляє Радіо Свобода.

В Міноборони Колумбії заявили, що Роберто Паннунці, якого розшукують вже кілька років, арештували у торговельному центрі з фальшивим посвідченням особи − громадянина Венесуели.

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lЗлочинця пов’язують з калабрійською мафією з південної Італії і з колумбійськими і мексиканськими наркокартелями. Італійські прокурори кажуть, що він організував перевезення тисяч кілограмів кокаїну з Південної Америки до Європи, що робить його найбільшим імпортером кокаїну в світі.