Наркотики з Італії надходили до України в печиві

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, встановлено, що злочинну групу створив та очолив у жовтні 2012 року 29-річний рівнянин, який залучив до неї трьох мешканців обласного центру. Метою діяльності спільників стало системне переміщення з Італійської Республіки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів.

Перебуваючи за кордоном, організатор групи купував пігулки із вмістом псевдоефедрину у знайомих фармацевтичних працівників, ховав їх в упаковки з печивом та переправляв посилками спільникам в Україну через приватних перевізників.

Таким чином, з жовтня 2012 по лютий 2013 року членам групи вдалося незаконно перемістити через митний кордон України псевдоефедрин на загальну суму близько 6,5 тисячі євро.

Учасникам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно із законом, членам цієї організованої злочинної групи загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Справу направлено до суду.