Експерти: Інфляція в Україні почнеться восени

За словами керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» Олександра Вальчишена, попит на продукцію ключових експортно орієнтованих галузей України продовжує падати, внутрішній попит також залишається слабким. «Статистика зайнятості населення говорить про те, що кількість зайнятих в економіці України до цих пір не повернулась до рівня докризових 2007-2008 років, і якщо враховувати інформацію за всіма секторами економіки, продовжує скорочуватися. Таким чином, в Україні низькі показники інфляції є не підтвердженням переходу на нову економіку, а свідоцтвом плачевного стану економіки», - вважає експерт.

На тему: Держстат: В Україні - нульова інфляція

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко прогнозує невелику дефляцію в липні та серпні, а у вересні - значне зростання цін. «По-перше, швидше за все, за рахунок фінансових векселів збільшиться кількість вільних грошей в обігу у бізнесу, а це буде сигналом до зростання виробництва і зростання заробітної плати. По-друге, традиційно наприкінці року робиться емісія гривні і максимально погашаються борги за бюджетом, зокрема й за місцевими бюджетами. Все це і стимулюватиме інфляцію наприкінці року», - вважає експерт.

За прогнозами аналітиків "Першого українського міжнародного банку", наведеними в аналітичному огляді, переданому УНІАН, споживча інфляція в 2013 році становитиме 0,9%, а ціни виробників промпродукції зростуть на 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2013 року порівняно з травнем становила 0%, в річному вираженні (проти червня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,1%, з початку 2013 року (червень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень проти грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.