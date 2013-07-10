Прикордонна служба на тендері купила шкарпетки по 259 гривень

2 липня вона за результатами тендерів уклала низку угод на придбання одягу та постільної білизни на 38,78 млн грн. Про це з посиланням на «Вісник державних закупівель» повідомляють Наші гроші.

Окрім стройового одягу, погон та ґудзиків Центральна база зберігання та постачання ДПС придбала шкарпетки (Coolmax) літні по 259,00 грн за пару. Ці шкарпетки виготовляються з поліестрового волокна фірми DuPont, яке видаляє вологу із внутрішньої поверхні тканини. Як пише Українська правда, такі шкарпетки можна купити за 110 -120 гривень.

Всі підряди отримали дві компанії – ТОВ ВК «Компанія ДіСі» (2,95 млн грн.) і підприємство «Спілка працюючих інвалідів» ВБО «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (35,83 млн грн.). На тендери подавали заявки і інші компанії, однак всі конкуренти цих двох фірм відхилялись через претензії до продукції та оформлення заявок.

Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» очолює Микола Ничипоренко, відомий як засновник ТОВ «Укроборонекспорт» та ТОВ «Укрспецоборонекспорт».

Президентом благодійного Фонду допомоги і захисту інвалідів України є Ігор Столяренко, який минулого року балотувався до Верховної Ради по київському округу.