Архіви українських і польських спецслужб переклали англійською

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, презентація книги «Poland and Ukraine in the 30’s-40’s of the XXth Century. Documents from Archives of Secret Services» відбулася під час візиту робочої групи Галузевого державного архіву СБУ до Інституту національної пам’яті Республіки Польща.

Захід відбувся за участю представників дипломатичного корпусу країн-членів ЄС, акредитованих в МЗС Республіки Польща, провідних науковців та громадських організацій.

Попередні презентації книги відбулися у Лондоні за сприяння Союзу українців Британії, у Києві за участю голови СБУ та Президента Інституту національної пам’яті Республіки Польща, а також у Гарвардському університеті.

Відзначається, що англомовний збірник увібрав найцікавіші документи попередніх томів серії цих книг. Його видання здійснювалося у рамках спільного проекту СБУ та Міністерства внутрішніх справ, а також адміністрації Польщі, пізніше – Інституту національної пам’яті – Комісії з розслідування злочинів проти польського народу, що було розпочато ще у 1996 році у рамках двостороннього співробітництва між Україною та Республікою Польща.

Під час презентації керівник Галузевого державного архіву СБУ Світлана Лясковська відзначила, що цей проект є наймасштабнішим за кількістю опублікованих документів – у 8 томах міститься 1239 документів, з яких 1073 - матеріали Галузевого державного архіву та архівних підрозділів регіональних органів СБУ.

Крім того, члени спільної робочої групи Рафал Лєскевич та Сергій Кокін відзначили, що наступного року вийде 9-й том серії, присвячений темі ліквідації органами безпеки Польської Народної Республіки керівних структур ОУН на території Польщі у 1944-1947 рр.

Водночас, 10-й том планується присвятити документам про здійснення органами НКВС антипольської репресивної операції на території Західної України у 1939-1941 рр.; 11-й том – депортації польського населення із Західної України у 1940-1941 рр.; 12-й том – ліквідації прикордонними військами НКВС-МВС УРСР та органами безпеки ПНР збройного підпілля УПА на прикордонній території.

Члени спільної українсько-польської робочої групи повідомили, що у зв’язку із великою зацікавленістю громадськості до збірника документів, за ініціативи Консулату Республіки Польща у Вінниці, на початку жовтня 2013 року планується представити нову книгу польській громаді, а також мешканцям Вінниці та Хмельницького.