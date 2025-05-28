Зокрема, додому повернулися понад 400 бійців "Азову".

Під час обмінів військовополонених з російського полону було звільнено 1279 захисників "Азовсталі". Таку заяву зробив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Якщо говорити мовою цифр, то стосовно виходу гарнізону з "Азовсталі", то всього близько 2500 захисників з різних підрозділів були виведені або евакуйовані з "Азовсталі". З них станом на сьогодні 1279 вже повернені з полону. Тобто більше половини гарнізону "Азовсталі" звільнено з російського полону", – сказав він в етері програми "Свобода Live".

Зазначається, що серед них – 455 бійців "Азову". За словами Юсова, це "добрі цифри", якщо порівнювати статистику з іншими підрозділами.

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Примітно, що під час останніх обмінів в Україну повернулися захисники з частин і підрозділів, бійці яких до списків раніше не потрапляли.

"Під час цього обміну вдалося повернути з російського полону представників з 46 підрозділів, з яких вперше за період повномасштабного вторгнення вдалось повернути людей з полону військовослужбовців. Це колосальний результат, тому що це не просто врятовані життя і статистика, це неймовірно важлива інформація про і умови перебування, кількість, місця утримання, і особисту історію інших полонених, які залишаються в полоні", – наголосив Андрій Юсов.

Вихід з "Азовсталі"

Нагадаємо, що 16 травня 2022 року командири підрозділів, які перебували на "Азовсталі", що в Маріуполі отримали наказ від вищого командування про необхідність зберегти життя особового складу, вже 17 травня почалася операція з виходу захисників з території зруйнованого росіянами заводу.

Важкопоранені оборонці були евакуйовані до медзакладу на окупованій території Донеччини. Понад 200 людей були відправлені в Оленівку.

29 липня 2022 року російські в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області, де утримували полонених, стався вибух. Загинули українські військовополонені. Росіяни тривалий час намагалися виставити все як удар з боку України, проте в ООН довели, що Росія брехала про нібито атаку з HIMARS.

Боєць міжнародного легіону Головного управління розвідки Андрій "Тритя", який тоді теж був в Оленівці розповів, що полонених переселили до бараку, де пролунав вибух, щойно там завершили ремонт. За його словами, вибух стався наступного дня і все говорить про те, що там заздалегідь заклали бомбу. Сам він втратив у тому теракті трьох друзів.

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