Трамп все ще може зупинити Путіна, але є умова, - оглядач The Telegraph

Хоча американський лідер заявляв про "прогрес" після розмови з Путіним, російський диктатор грає у свою гру.

Президент США Дональд Трамп попередив Росію, що вона "грає з вогнем", продовжуючи наступ на українську територію. Проте, ці слова матимуть сенс лише тоді, коли Білий дім почне діяти жорсткіше щодо Кремля, пише оглядач The Telegraph Кон Кофлін.

Одна з головних проблем участі Трампа у врегулюванні конфлікту — його непослідовність у ставленні до Володимира Путіна. У різні моменти він називав російського президента то "розумним", то "абсолютно божевільним", що підриває довіру до будь-яких спроб зупинити війну дипломатичним шляхом.

Попри гучні заяви, що він "припинить війну за 24 години після повернення до Білого дому", реальні дії Трампа та його команди часто виглядають як спроба змусити Україну до болісних поступок, зокрема територіальних. Саме таку політику різко критикують і союзники по НАТО, і сам Київ.

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Однак навіть Трамп, схоже, починає усвідомлювати, що Путін не прагне миру. Після останньої телефонної розмови з російським лідером він публічно заявив про "певний прогрес", та аналітики адміністрації дійшли протилежного висновку: Москва грає на затягування часу, щоб отримати перевагу на фронті.

Це підтверджується й останніми подіями: Росія провела один з наймасштабніших повітряних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення, а у Сумській області намагається створити буферну зону. Президент Зеленський попереджає: Росія готує нові наступальні операції.

Фонове посилення російського тиску відбувається на тлі очевидного браку рішучості з боку США. Трамп визнає, що Путін його переграв. І лише посилення тиску на Москву, наприклад — вторинні санкції проти Індії чи Китаю за купівлю російської нафти, а також військова допомога Україні — можуть змінити ситуацію.

У Вашингтоні обговорюють можливість надання Києву дальнобійних ракет і сучасної ППО, що не лише посилить оборону, а й стане чітким сигналом Кремлю: жодної "перемоги" не буде.

Хоч Путін, можливо, й використав слабкості Трампа, нинішній президент США все ще має шанс зламати хід подій — але лише якщо діятиме зараз і рішуче.

Трамп розкусив Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, риторика Трампа щодо Путіна зазнала помітної еволюції. Ще кілька років тому Трамп відкрито захоплювався російським президентом, але останнім часом тон змінився. На тлі повномасштабної війни Росії проти України Трамп почав називати Путіна "абсолютно божевільним".

Цей зсув у риториці пов'язаний із розчаруванням Трампа у невдачі переконати Путіна йти на мирні поступки. Західні ЗМІ пишуть, що Трамп — від апологета "сильної руки" Путіна — поступово переходить до образу жорсткого критика, що усвідомлює загрозу і непередбачуваність російського режиму.

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