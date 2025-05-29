Додатковий поїзд курсуватиме в останні дні травня та на початку червня.

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд на популярний маршрут – з Ужгорода до Києва та у зворотному напрямку.

"Призначаємо додатковий поїзд №284/283 Ужгород – Київ на пікові дати! Поїзд відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуде до Києва о 13:12", – йдеться в повідомленні.

Водночас у зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Києва 31 травня та 2 червня о 15:12. Запланований час прибуття до Ужгорода – о 5:20.

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Квитки на додатковий потяг можна придбати як онлайн, так і в залізничних касах.

"Укрзалізниця" – інші новини

Нещодавно "Укрзалізниця" повідомила про продовження курсування регіонального поїзда Чернівці – Львів. Вони будуть курсувати з 6 по 9, з 14 по 16, 22 та 23, з 27 по 30 червня.

Також було призначено додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро – Київ на низку дат травня та червня. Рухомий склад матиме купейні вагони із місцями для сидіння та вагони класу СВ зі спальними місцями.

Крім того, перевізник змінив вигляд проїздного документа на поїзд до Польщі. Тепер пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка, що відповідає міжнародним вимогам та є зручнішим у користуванні.

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