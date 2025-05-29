Після цього екстремалу заборонили займатися цим видом спорту на шість місяців.

Китайський парапланерист Пен Юйцзян дивом вижив, коли висхідний потік повітря випадково підняв його на висоту понад 8000 метрів – це лише трохи менше за найвищу гору в світі Еверест.

Утім, покарання все ж наздогнало екстремала – йому заборонили займатися цим видом спорту на шість місяців після того, як відео з його польотом стало вірусним, повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що чоловік почав свій політ із висоти близько 3000 метрів у гірському хребті Цилянь на півночі Китаю, де він мав намір протестувати нове обладнання. Однак приблизно через 20 хвилин після початку тренування він потрапив у сильний висхідний потік повітря, який підняв його на висоту понад 5000 метрів.

Відео дня

Відео з камери Пена показало, що він перебуває над хмарами і був покритий бурульками, де температура впала до -35 °C, намагаючись керувати своїм обладнанням.

На відео, знятому незабаром після приземлення, Пен розповів про цей досвід.

"Мої руки замерзли зовні. Я продовжував намагатися говорити по радіо", – сказав він.

Чоловік уточнив, що перебував у повітрі понад годину і підтримував радіозв'язок зі своїм другом Гу Чжимінем, який перебував на землі. Парапланерист намагався спуститися, але його зусилля були неефективні, й, піднявшись вище, він заплутався і на короткий час втратив свідомість. Однак врешті-решт Пен зміг приземлитися приблизно за 30 км від місця старту, де його зустріли Гу та ще один друг.

Хоча влада й похвалила екстремала за те, що він зумів вижити в такому польоті та визнала інцидент нещасним випадком, вона також знайшла за що до нього причепитися. Річ у тім, що Пен, який має близько п'яти років досвіду парапланеризму, під час випробування устаткування не збирався залишати рівень землі й тому не реєстрував жодних планів польоту, що означає, що його воно "не підлягало відповідним дозволам". За це йому заборонили літати протягом шести місяців.

Пізніше друг Пена опублікував відео його польоту і коментарі на землі в Douyin, китайській версії TikTok, де воно незабаром стало вірусним. Відео викликало шок і захоплення у глядачів, але також спровокувало гнів влади.

"Гу Чжимінь опублікував відео польоту без дозволу, що мало погані наслідки. Його покарали на шість місяців і попросили написати звіт, щоб глибоко осмислити негативний вплив його поведінки", – йдеться в офіційному звіті Асоціації авіаційного спорту провінції Ганьсу.

Також там наголосили, що будь-який рекорд, побитий польотом Пена, не буде офіційно зарахований, оскільки він не був зареєстрований.

Під час свого польоту Пен наблизився до світового рекорду в 9946 м, встановленого німецькою парапланеристкою Евою Вішнерською 2007 року, коли вона потрапила в схожий висхідний потік повітря під час парапланеризму в Австралії. Вішнерська перебувала без свідомості близько 40 хвилин і дізналася, наскільки високо вона летіла, тільки після благополучного приземлення і перевірки даних польоту.

Як повідомляв УНІАН, раніше знаменитий непальський гірський гід Камі Ріта, відомий як "Everest Man", побив власний рекорд із підйомів на Еверест – він підкорив найвищу гору світу вже в 31-й раз, починаючи з 1994 року.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.