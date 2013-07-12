Росіянина, який прикидався дівчиною із Femen, судитимуть за екстремізм

За даними відомства, Геннадій Пушкарьов, знайомий з представницею Femen у Росії Анною Гуцол, створив у соцмережі "ВКонтакте" сторінку від імені вигаданої Карини Панькової і оголосив про відкриття представництва Femen у Заполяр'ї.

На сторінці він розмістив прейскурант на проведення акцій проти православних церков.

"Спилювання поклінного хреста було оцінено в 6 тисяч рублів, будь-який напис на хресті, в тому числі такий, що ображає почуття віруючих, - в 2 тисячі рублів. Крім того, спілкуючись по телефону з журналістами, Пушкарьов імітував жіночий голос, створюючи видимість реально існуючої дівчини", - повідомляє прокуратура.

Пушкарьову пред'явили звинувачення в публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності.

ВВС Україна