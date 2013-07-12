Жінка прийшла на рибалку з тротиловою шашкою

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, мешканка Чугуєва Харківської області була затримана працівники Печенізького селищного відділу міліції під час проведення операції «Берег».

Міліціонери, перевіряючи документи у жінки, звернули увагу на її сильне хвилювання. Коли жіночка шукала у сумочці паспорт, правоохоронці помітили предмет жовтого кольору квадратної форми, зовні схожий на вибухову речовину. При собі жінка також мала сітку для ловлі риби.

Вона пояснила, що цей предмет знайшла на смітнику в місті Чугуєві та вирішила скористатися ним під час вилову риби.

Згідно з висновками експертів-криміналістів вилученим предметом виявилася тротилова шашка масою близько 100 грам.

Покарання для жінки визначить суд у межах санкції ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.