Кияни зможуть стежити за забудовою зелених зон через інтернет

Про це агентству УНІАН повідомила прес-служба Департаменту містобудування і архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«Ми доповнили геопортал інформацією, яка стосується парків, скверів по всьому місту Києву.

Кожен громадянин бачитиме обмеження, які накладаються на виконавців будівельних робіт у межах зелених територій.

Якщо, наприклад, у вказаних зелених зонах вже існує певний об'єкт нерухомості, то власник може його реконструювати. Але якщо на зеленій зоні створюється новий об'єкт, то виникає питання, чому порушуються охоронні зони зелених насаджень і чому відбувається забудова», – цитує прес-служба заступника директора - начальника служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування і архітектури КМДА Андрія Вавриша.

На його думку, завдяки таким можливостям громадяни дістануть можливість швидко реагувати на незаконні дії забудовників.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня був відкритий публічний доступ до інформаційного геопорталу Містобудівного кадастру Києва. За інформацією Вавриша, в кадастрі зберігаються всі геоінформаційні дані, наприклад, про об'єкти, території, функціональне призначення, право власності.

У квітні поточного року міністр Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник заявив, що запуск системи містобудівного кадастру в Україні запланований на 2015 рік. Раніше він доручив керівникам регіонів упродовж 2013 року в повному обсязі завершити роботи з формування служб містобудівного кадастру.