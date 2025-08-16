Путін хоче, щоб безпеку України гарантував один із союзників Росії.

Одним з небагатьох позитивно оцінених наслідків саміту на Алясці стала начебто згода і Трампа, і Путіна на те, що Україна має отримати гарантії безпеки після війни. Але в Кремлі, схоже, дивляться на це питання зовсім не так, як на Заході, пише Axios.

За даними поінформованих джерел, з якими поспілкувалися журналісти, в розмові з Трампом Путін начебто висловив готовність обговорити питання повоєнних гарантій безпеки для України. Однак при цьому російський диктатор згадав Китай як одного з можливих гарантів.

В Axios припускають, що згадка про Китай може означати категоричну незгоду Кремля на розміщення в Україні військ з країн, які входять до складу НАТО.

За словами неназваного українського чиновника, Київ підбадьорило те, що Трамп теж підтримав ідею гарантій безпеки для України. Однак поки що це питання не обговорювалося детально. Ймовірно, цій темі приділять більше часу під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому у понеділок.

Зустріч Трампа і Путіна: останні новини

Як писав УНІАН, під час зустрічі на Алясці Путін виклав Трампу російські умови закінчення війни. Зокрема Москва вимагає передати під її контроль повністю Донецьку область. Зі свого боку агресор відмовиться від наступальних дій на інших ділянках фронту і гарантує, що не нападе знову.

За даними джерел видання The New York Times, у телефонній розмові з європейськими лідерами, що відбулася потім, Трамп висловився на підтримку такої ідеї.

Пізніше стало відомо, що Володимир Зеленський, який теж брав участь у розмові, відмовився здавати росіянам Донбас без бою.

