Гарантії безпеки з боку США потенційно можуть дозволити Зеленському піти на компроміс у переговорах з Путіним, пише видання.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив європейським лідерам про готовність надати Україні американські гарантії безпеки. І це є значним зрушенням в його позиції щодо ролі Вашингтона у завершенні російсько-української війни.

Про це з посиланням на заяви кількох європейських чиновників пише The Wall Street Journal. Зазначається, що після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці Трамп повідомив європейським партнерам, що "Путін не припинить бойові дії під час будь-яких мирних переговорів і наполягатиме на тому, щоб Україна поступилася територією на сході країни в обмін на замороження лінії фронту в інших регіонах".

При цьому, за словами чотирьох джерел видання, правитель РФ таки погодився, що будь-який мир повинен передбачати присутність західних військ в Україні як засіб забезпечення його стійкості. А перед самим самітом, як кажуть європейські чиновники, Москва дала Вашингтону зрозуміти, що готова погодитися на тимчасове перемир'я і взяти участь у другому раунді переговорів щодо довгострокового миру.

Попри це, під час телефонної розмови за підсумками тієї зустрічі Трамп сказав партнерам у Європі, що Путін хоче продовжувати бойові дії.

Видання нагадало, що Київ давно прагне отримати від США гарантії безпеки як захист від майбутньої російської агресії в рамках будь-якої мирної угоди. Водночас Білий дім не висловлювався публічно щодо гарантій безпеки для України з моменту прибуття Трампа на Аляску для зустрічі з Путіним. Гарантії безпеки з боку США потенційно можуть дозволити Зеленському піти на компроміс у переговорах з Путіним, за умови, що Росія готова вести переговори в дусі доброї волі, йдеться в матеріалі.

За словами Трампа, такі гарантії безпеки можуть включати військову підтримку США для європейських сил безпеки в Україні, кажуть джерела. Проте американський лідер не взяв на себе зобов'язання щодо розміщення американських військ на території України.

"Гарантії безпеки, описані Трампом під час розмови, включали двосторонні зобов'язання з безпеки та фінансову і військову підтримку збройних сил України з боку західної коаліції, до якої входять США, заявили троє європейських чиновників. Учасники телефонних розмов по-різному інтерпретували позицію Трампа щодо того, чи буде військовий компонент США в будь-яких гарантіях безпеки", – пише видання.

Трамп також повідомив європейським лідерам, що хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним до кінця наступного тижня, кажуть європейські посадовці.

Президент США та європейські лідери також обговорили пропозицію прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні щодо надання Україні гарантій безпеки за зразком статті 5 про колективну оборону НАТО, заявили два обізнаних джерела.

Під час розмови, яка відбулася близько 3 години ночі за центральноєвропейським часом у суботу, Трамп повідомив європейським лідерам, що він працював 24 години поспіль. За словами учасників розмови, американський лідер виглядав "втомленим та роздратованим Путіним. При цьому вони додали, що Трамп розгляне можливість поновлення погрози про запровадження негайних санкцій проти Росії лише в тому випадку, якщо тристоронні переговори не приведуть до прогресу у встановленні миру.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

15 серпня на Алясці відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним. Угоди щодо війни в Україні досягти не вдалося, заявив американський лідер за підсумками переговорів, які тривали кілька годин.

У ЗМІ почали зʼявлятися матеріали про те, що ж саме обговорювали лідери США та Росії. NYT повідомило, що Трамп сказав Зеленському, що Україна має віддати РФ неокуповані території. Таку думку він озвучив в розмові з європейськими лідерами.

Також Путін вимагав гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні. Не забув диктатор і про РПЦ – він бажає, аби його церква могла знову вільно працювати в Україні.

