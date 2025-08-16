Зокрема активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

Сили оборони України просунулися на певних ділянках на фронті.

"На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення українських населених пунктів", – сказав він.

За словами Ковальова, на відповідних ділянках українські підрозділи просунулися на відстань від 1 до 2,5 кілометра.

"З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника", – заявив Ковальов.

Війна в Україні: інші новини про ситуацію на фронті

Військовий експерт Сергій Грабський наголосив, що третина всіх бойових зіткнень фіксується на Покровському напрямку. Російські окупаційні війська зібрали на Донецькому напрямку 100 тисяч військових. За його словами, в такому випадку йдеться про тисячу військовослужбовців РФ на кожен кілометр.

Тим часом снайпер ЗСУ встановив світовий рекорд із дальності влучного пострілу на фронті. Постріл було здійснено з української гвинтівки. Заявлена дальність ураження – 4 тисячі метрів. Боєць ліквідував двох окупантів.

