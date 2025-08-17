У Білому домі вже відреагували на знахідку.

На Алясці, де відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, в бізнес-центрі одного з готелів вранці в пʼятницю, 15 серпня, були виявлені документи з маркуванням Державного департаменту США.

Про це повідомляє NPR. Зазначається, що знайдені файли розкрили раніше невідомі і потенційно конфіденційні деталі про зустрічі лідерів в Анкориджі. Загалом було виявлено вісім сторінок, які, імовірно, були випадково залишені в готелі співробітниками американської адміністрації. Ці документи містили точні місця і час проведення саміту, а також номери телефонів співробітників уряду США.

Документи знайшли гості чотиризіркового готелю, розташованого за 20 хвилин від бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, де зустрічалися лідери США і Росії. Вони були залишені з громадських принтерів готелю. NPR переглянуло фотографії документів, зроблені одним із гостей. Видання не називає його імені, оскільки людина заявила, що "боїться помсти".

На першій сторінці пакета документів було розкрито послідовність зустрічей на 15 серпня. Зокрема там були перелічені конкретні назви кімнат на базі в Анкориджі, де вони мали відбутися. Також було розкрито, що Трамп мав намір подарувати Путіну подарунок – статуетку білоголового орла.

На сторінках 2–5 були вказані імена та номери телефонів трьох співробітників США, а також імена 13 американських і російських державних лідерів. Водночас на 6 і 7 сторінках був опис обіду "на честь Путіна", який, судячи з усього, був скасований. Згідно з планом, після зеленого салату лідери мали б пообідати філе міньйон та палтусом олімпія. На десерт подавали б крем-брюле.

"Згідно з планом розміщення гостей, Путін і Трамп мали сидіти один навпроти одного під час обіду. Трамп мав бути оточений шістьма чиновниками: праворуч від нього сиділи б держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хегсет і глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, а ліворуч – міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і спеціальний посланник з питань миротворчих місій Стів Віткофф. Путін сидів би поруч зі своїм міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та помічником президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим", – йдеться в матеріалі.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі назвала знайдені документи "багатосторінковим меню обіду". Вона заявила, що залишення інформації в громадському принтері не є порушенням безпеки. Державний департамент США не відповів на запити про коментарі.

Своєю чергою професор права в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Джон Майклс, який читає лекції з національної безпеки, заявив, що ці знахідки свідчать про прорахунок у професійній оцінці підготовки до важливої зустрічі.

"Мені це здається ще одним доказом недбалості та некомпетентності адміністрації. Не можна залишати речі в принтерах. Все дуже просто", – наголосив він.

Переговори Трампа і Путіна на Алясці: ви могли це пропустити

Президент США Дональд Трамп хоче провести тристоронню зустріч після переговорів з Путіним на Алясці. Як повідомляє Axios, переговори за участі Трампа, Зеленського і Путіна можуть відбутися наступного тижня. Хоча невідомо, чи погодиться на це правитель РФ.

Тим часом WSJ з посиланням на заяви європейських чиновників стверджує, що Трамп заявив про готовність надати Україні американські гарантії безпеки. Видання зазначає, що такі гарантії безпеки можуть включати військову підтримку США для європейських сил безпеки в Україні. Водночас зобов'язання щодо розміщення американських військ на території України Трамп на себе не брав.

