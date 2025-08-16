Залишається під питанням, чи погодиться Путін на цю зустріч.

У понеділок Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, а вже у п’ятницю він хотів би провести тристоронню зустріч ще й за участі Володимира Путіна. Про це пише Axios із посиланням на два обізнані джерела.

За даними інсайдерів, про намір провести тристоронній саміт з Путіним та Зеленським Трамп повідомив європейським лідерам під час телефонної розмови, що відбулася одразу після саміту на Алясці.

"Трамп сказав Зеленському та іншим учасникам розмови, що хоче провести тристоронній саміт "швидко", вже 22 серпня", – пише Axios.

Перераховуючи умови закінчення війни, які Путін начебто озвучив Трампу на Алясці, Axios констатує, що Україна може відкинути пропозицію, що робить безперспективною тристоронню зустріч, навіть якщо вона відбудеться. Крім того, видання зауважує, що Путін публічно не давав обіцянок щодо своєї участі у тристоронній зустрічі.

Трамп і Путін пропонують Зеленському віддати Донбас

Як писав УНІАН, під час зустрічі на Алясці Путін озвучив Трампу свої умови закінчення війни. Вони передбачають перехід усього Донбасу під контроль РФ, натомість по решті напрямків лінія фронту буде заморожена; Україна отримає гарантії безпеки, в тому числі від США; а Росія вкотре пообіцяє не нападати знову.

За даними The New York Times, у телефонній розмові Трамп сказав європейським лідерам, що він особисто теж підтримує ідею передачі Донбасу в обмін на закінчення війни.

Однак відомо, що Володимир Зеленський вже відкинув такий варіант.

