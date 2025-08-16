Прем'єр Словаччини відверто радіє тому, що Захід більше не єдиний.

Мирна угода за підсумками війни в Україні повинна містити гарантії безпеки для Росії. Таку заяву зробив у своєму Фейсбук прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

У відеозверненні політик високо оцінив переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці, у загальних рисах повторивши ключові тези російської пропаганди.

"Війна в Україні має історичне коріння, і ми повинні говорити однаково про гарантії безпеки як для України, так і для Росії", – заявив словацький прем’єр.

Фіцо також потішився з того, що країни Заходу більше не мають єдиної спільної позиції щодо війни в Україні.

"Саміт на Алясці виконав кілька завдань. Вперше він відкинув чорно-білий погляд на військовий конфлікт в Україні. Зустріч стерла єдину обов'язкову позицію щодо війни, яку так рішуче просувала адміністрація Байдена і яку досі просуває група впливових гравців у Європейському Союзі", - наголосив він.

За словами Фіцо, саміт "став дзеркалом для тих європейських лідерів, які бажають нової залізної завіси між Європою та Росією". При цьому він наголосив, що санкції проти російського керівництва не допоможуть зупинити війну.

Як писав УНІАН, Путін начебто погодився на те, щоб Україна отримала надійні гарантії безпеки за підсумками війни. Однак він не хоче, щоб гарантами виступали країни-члени НАТО. Натомість Путін пропонує Китай у якості надійного гаранта безпеки для України.

Також ми розповідали, що серед вимог до України, які Путін намагався нав’язати Трампу, були "гарантії", що Україна зробить російську мову офіційною і дозволить вільно працювати Російській православній церкві.

