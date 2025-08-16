За словами канцлера Німеччини, США поки що відіграють вирішальну роль у повномасштабній війні, яку розпочала РФ.

США готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на наступний день після саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, передає Reuters.

"І хороша новина полягає в тому, що Америка готова взяти участь у таких гарантіях безпеки і не залишає це тільки європейцям", - наголосив німецький лідер.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американським лідером у понеділок у Вашингтоні, після чого повинна відбутися тристороння зустріч між Путіним, Трампом та Зеленським, аби досягти мирної угоди.

"Якщо це вдасться, це буде цінніше, ніж перемир'я", - зауважив Мерц.

За словами канцлера, Трамп дав зрозуміти, що РФ, швидше за все, готова до проведення перемовин на основі лінії фронту конфлікту, а не кордонів українських областей, на які вона претендує.

"Це величезна різниця, тому що Росія претендує на території, які вона ще не окупувала", - підкреслив політик.

Також в окремому інтерв'ю німецькому телеканалу n-tv Мерц наголосив, що не вважає, що Зеленський матиме такі ж труднощі, як у лютому, коли два лідери посперечалися перед світовими ЗМІ у Білому домі.

За його словами, Зеленський у неділю проведе перемовини з європейськими лідерами, які допоможуть йому підготуватися до зустрічі.

"Ми дамо кілька хороших порад", - запевнив Мерц.

Водночас канцлер в інтерв'ю ZDF сказав, попри важливість того, аби Європа була єдиною, США поки що будуть й надалі відігравати вирішальну роль у повномасштабній війні, яка триває з 2022 року.

"Американський президент має силу як у військовому плані, так і за допомогою відповідних санкцій і тарифів, щоб змусити Росію діяти активніше, ніж зараз", - пояснив політик.

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Раніше видання Axios повідомляло, що Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту на Алясці. Вона відбудеться у Білому домі після обіду.

Зазначається, що Зеленський і Трамп заявили про свою майбутню зустріч після телефонної розмови з лідерами НАТО. За інформацією джерела видання, розмова, яка тривала понад півтори години, "була нелегкою".

Водночас The New York Times писало, що Київ не розуміє, про що домовилися Трамп і Путін, тому Зеленський вимагатиме пояснень. Як повідомило джерело видання, під час зустрічі з Трампом, яка, ймовірно, відбудеться у понеділок, президент України "звернеться за роз'ясненнями" щодо нової пропозиції, яку Трамп оголосив після зустрічі з Путіним, а саме про підписання "мирної угоди".

