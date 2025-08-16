Зазначається, що Путін прочитав листа на очах у представників американської і російської делегацій одразу після отримання.

Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. Його президент США Дональд Трамп особисто передав правителю РФ під час зустрічі на Алясці.

Як повідомляє Fox News Digital, у своєму листі Меланія Трамп зазначила, що настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі. Відомо, що Путін прочитав його на очах у представників американської і російської делегацій одразу після отримання, пишуть журналісти.

"Шановний президенте Путін. Кожна дитина має в серці однакові тихі мрії, незалежно від того, чи народилася вона випадково в сільській місцевості країни чи в розкішному центрі міста. Вони мріють про любов, можливості та захист від небезпеки. Як батьки, ми зобов'язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, наша відповідальність за забезпечення добробуту наших дітей виходить за межі комфорту декількох осіб", – йдеться і листі.

Трамп додала, що треба прагнути створити гідний світ для всіх, "щоб кожна душа могла прокинутися в мирі, а майбутнє було надійно захищене".

"Проста, але глибока концепція, пане Путін, з якою, я впевнена, ви погодитеся, полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою – невинністю, яка стоїть вище географії, уряду та ідеології", – наголосила вона.

У листі першої леді США також ідеться про те, що у сучасному світі деякі діти "змушені приховувати тихий сміх, незважаючи на темряву, що оточує їх". За її словами, це "мовчазний опір силам, які можуть потенційно забрати їхнє майбутнє".

"Пане Путін, ви можете самотужки повернути їм мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за межі всіх людських розбіжностей, і ви, пане Путін, здатні втілити цю мрію в життя одним розчерком пера вже сьогодні. Настав час", – резюмувала Меланія Трамп.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Трамп вручив Путіну особистого листа від Меланії. У ньому, за даними журналістів, йшлося про викрадених українських дітей.

"Офіційні особи не розголошують зміст листа, за винятком згадки про викрадення дітей внаслідок війни в Україні", – зазначало агентство.

