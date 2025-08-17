Глава МЗС Німеччини сказав, що багато європейців будуть готові поїхати разом з українським президентом, якщо таке рішення буде ухвалене.

Президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Зустріч лідерів України і США має відбутися в понеділок, 18 серпня 2025 року.

"Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють", – написав він.

Sky News зазначає, що зустріч у понеділок стане першим візитом Зеленського до Білого дому після суперечки, яка виникла під час зустрічі з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті наприкінці лютого.

Тим часом у Європі протягом вихідних планують вирішити, чи долучаться до президента Зеленського під час його візиту до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль телеканалу ARD.

Так, на запитання журналіста про те, чи може канцлер Німеччини Фрідріх Мерц супроводжувати Зеленського у Вашингтоні, Вадефуль відповів, що багато європейців будуть готові поїхати разом з українським президентом, якщо таке рішення буде ухвалене.

"Це буде узгоджено цими вихідними, і готовність Фрідріха Мерца взяти на себе відповідальність є очевидною; він дуже чітко продемонстрував це протягом останніх кількох днів. Це буде обговорено спільно", – додав німецький міністр.

Візит Зеленського до США

Після того, як 15 серпня президент США Дональд Трамп провів зустріч із російьским диктатором Володимиром Путіним, американський лідер зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Відомо, що його було запрошено до Вашингтона.

Як пише Axios, президенти, можливо, матимуть "складну" зустріч у Білому домі.

Також у Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі, участь у якій візьмуть президенти США та України, а також правитель РФ Путін. Хоча диктатор публічно не говорив про свою готовність долучитися до переговорів у такому форматі. Трамп же хоче провести цю зустріч вже у пʼятницю, 22 серпня, повідомляють ЗМІ.

