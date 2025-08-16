Путіну байдуже, у кого залишиться Донбас, якщо Україна де-факто припинить бути незалежною державою.

Володимир Путін так і не відмовився від свого наміру знищити державний суверенітет і незалежність України, які він вважає "корінними причинами" війни. Про це пише Financial Times із посиланням колишнього високопоставленого кремлівського чиновника.

За його словами, російський диктатор готовий піти на певний компроміс з низки питань, зокрема щодо територій, якщо будуть усунуті ті самі "корінні причини".

Наразі європейські лідери намагаються переконати президента США, що обіцянкам Путіна довіряти не можна. Цю думку до Трампа намагався донести зокрема французький президент Еммануель Макрон. Під час телефонної розмови, яку Трамп провів із європейськими лідерами після саміту на Алясці, Макрон нагадав про досвід Мінських угод, які так і не були втілені.

"Путін грає в довгу гру і не буде дотримуватися обіцянок. Трамп поспішає укласти угоду, але Путін набагато менше [зацікавлений в ній]", – сказав європейський дипломат, знайомий з деталями розмови.

Цей дипломат також додав, що ідея одразу почати переговори про мирну угоду, не домагаючись спершу припинення вогню на фронті, може здаватися похвальною, але насправді це "дуже складно та ризиковано".

Як писав УНІАН, Путін запропонував Трампу свій варіант мирної угоди. Він зокрема вимагає передати Росії увесь Донбас та зобов’язати Україну зробити російську мову офіційною. Зі свого боку Путін чесно-чесно пообіцяє більше ні на кого не нападати.

Коли потім Трамп у розмові з європейськими лідерами, зокрема і Зеленським, передав їм цю пропозицію, президент України заявив, що не погодиться на передачу Донбасу під контроль Росії.

