Російські виробники на 70% підняли ціну на червону ікру

Причиною такого істотного подорожчання ікри стали погані показники початку лососевої ловлі - риби виявилося набагато менше, ніж очікувалося.

"Відпускні ціни рибодобувачів на Камчатці за останній місяць підскочили з 1200-1500 руб. ($37-46) за кілограм до 2100-2500 руб. ($ 65-77)", - розповів Коммерсанту-Україна глава комітету російської спілки промисловців і підприємців рибного господарства і аквакультури Герман Звєрєв.

За даними камчатських рибалок, загальний вилов з початку сезону склав близько 50 тис. т, що майже на 40% нижче рівня минулорічного лову за той же період.

Російські фахівці стверджують, що рекордні обсяги виробництва, показані в кілька попередніх років, навряд чи повторяться. Причина цього - зменшення кількості риби, що збіглося з одночасним збільшенням виробничих потужностей.

В Україні дефіцит червоної ікри вже відчувається.

У Росриболовства поки не схильні драматизувати ситуацію і думають, що сезон триватиме ще кілька місяців, і та риба, яка ще не дійшла до російських берегів, дійде трохи пізніше.

В Україні дефіцит червоної ікри вже відчувається і ціни на неї трохи піднялися: в опті - приблизно на 2%.

Щорічний обсяг виробництва готової упакованої червоної ікри в Росії становить 11-13 тис. т на рік, на суму 28,6-30 млрд руб. на рік або $880-930 млн (за цінами переробників з урахуванням ПДВ).