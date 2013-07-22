У Харкові затримали «мінера», який тримав у напрузі міліцію і супермаркет

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник прес-центра управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його відомостями, 14 липня на телефон чергового МВС надійшов анонімний телефонний дзвінок. Чоловік, не висуваючи ніяких вимог та не уточнюючи інформації, повідомив про замінування одного з супермаркетів Харкова.

За вказаною адресою виїхали оперативні групи УСБУ, ГУ МВС та вибухотехнічної служби. Правоохоронці організували евакуацію персоналу та відвідувачів магазину. Вибухотехніки оглянули приміщення торговельного центру та прилеглу територію, утім жодних вибухонебезпечних пристроїв чи вибухових речовин не виявили.

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Абдула зазначив, що 17 липня анонімний дзвінок повторився, цього разу він надійшов до чергової частини Держслужби з надзвичайних ситуацій. Об’єктом мінування був названий той самий супермаркет. Правоохоронці і цього разу перевірили отриману інформацію, але вона знову не підтвердилася.

За висновками спеціалістів, які вивчали аудіозаписи анонімних телефонних повідомлень, в обох випадках дзвонила одна особа.

Співробітники СБУ спільно з органами міліції ввечері 18 липня встановили та затримали громадянина, який з таксофонів повідомляв про мінування супермаркету.

Ним виявився 21-річний харків’янин, який не має постійного місця роботи, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та відбував умовний термін покарання. Чоловік пояснив, що здійснив дзвінок через «образу» на правоохоронні органи, таким чином він хотів начебто помститися за своє «невдале життя».

У рамках розпочатого кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину Кримінальний кодекс України передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Крім цього, аноніму доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від протиправних дій. Зараз затриманий перебуває під вартою.