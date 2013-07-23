МЗС: Затриманий у Британії українець відмовляється від допомоги дипломатів

Українець, якого підозрюють у вчиненні вбивства на території Великої Британії, відмовляється співпрацювати з українськими дипломатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Департаменту Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що 22 липня проти 25-річного громадянина України Павла Лапшина було висунуто обвинувачення у вбивстві пенсіонера Мохамеда Салема.

За його словами, суд над громадянином України має відбутися сьогодні.

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Перебийніс зазначив, що британською стороною забезпечено дотримання прав українця, зокрема, йому надано адвоката та перекладача.

Він також повідомив, що, за інформацією британської поліції, вони співпрацюють з компетентними органами України з метою з’ясування додаткової інформації щодо громадянина України. А група слідчих з антитерористичного підрозділу британської поліції має намір відвідати Україну протягом найближчих днів.

“Посольство України у Лондоні неодноразово порушувало питання щодо організації зустрічі з Павлом Лапшиним, водночас він двічі від неї відмовлявся, що зафіксовано британськими слідчими органами”, - сказав Перебийніс, додавши що Посольство України в Британії продовжуватиме вживати заходів з метою організації зустрічі з громадянином України для надання йому консульсько-правової допомоги.

Перебийніс також додав, що іншого громадянина України, якого також підозрювали у вчиненні цього злочину, було звільнено без висунення будь-яких звинувачень і наразі він співпрацює зі слідством у якості свідка.

Перебийніс також наголосив, що Посольство України підтримує контакт з представниками британських правоохоронних органів і тримає цю справу на постійному контролі.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня поліція Вест-Мідленда оголосила про арешт двох українців, яких запідозрили в організації вибухів біля мечеті в Бірмінгемі.

Пізніше стало відомо, що затримані стажувалися в ІТ-компанії Delcam. Як повідомили у компанії, один із хлопців навчався у Великій Британії вже 4 місяці, а інший – лише два. Вони познайомилися на стажуванні.

22 липня стало відомо, що поліція Британії відпустила одного з українців, обвинувачених у вибухах поблизу мечетей.